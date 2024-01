Kampf gegen gefälschten Honig aus China: EU kontrolliert unsere Frühstückstische

Das Land muss draufstehen

Auf einem Glas Honig muss also in Zukunft genau draufstehen, aus welchem Land er kommt. Oder aus welchen Ländern. Denn gerade für Billigware mischen die Abfüller in der Regel Honig aus zahlreichen und oft wechselnden Ländern zusammen, je nachdem, was gerade auf den Großmärkten billig verfügbar ist. Auch das Mengenverhältnis muss angegeben werden. Ein Erfolg für Alexander Bernhuber von der ÖVP, Chefverhandler des EU-Parlaments für die Frühstückrichtlinie: „Damit bremsen wir die Honigfälscher, die bisher ihre Geschäfte auf Kosten unserer Imker gemacht haben.“ Auch Günther Sidl, der für die SPÖ die Frühstücksrichtlinie verhandelt hat, sieht einen echten Erfolg, nicht nur für die Imker, sondern auch für die Gesundheit der Konsumenten: "Der Großteil des in der EU verzehrten Honig stammt aus China. Bei den Verfälschungen geht es also nicht nur um die Herkunft, sondern auch um die Gesundheit der Menschen."

Kleine Packerl ausgenommen

Ausgenommen von der strengen Kennzeichnungspflicht sind allerdings kleine Verpackungen unter 30 Gramm, wie sie oft in der Hotelerie und Gastronomie verwendet werden. Die Angabe darauf kann durch einen ISO-Code ersetzt werden, der bringt Otto Normalverbraucher natürlich herzlich wenig Information. Diese Verpackungen sollten aber ohnehin bald aus Europas Hotels und Pensionen verschwinden, wenn einmal die neuen Verordnungen für Verpackungen in Kraft treten, die derzeit in den finalen Verhandlungen in Brüssel stecken.