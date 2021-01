Homeoffice: Firmen-Datenverbindung nur für berufliche Nutzung

"Wie hoch die Vergütung ist, hängt von vielen Faktoren ab und ist von Fall zu Fall anders“, erläuterte Rolf Gleißner, der Leiter der Abteilung Sozialpolitik und Gesundheit in der WKÖ in einer Aussendung. „Denn es kommt auf die tatsächlichen Kosten an, den Anteil der Privatnutzung dieser Mittel, allfällige Überzahlungen für bestimmte Zwecke, et cetera.“

Auch bestehe "keine Pflicht für Unternehmen, Homeoffice anzubieten“. Konkret sollte nach § 6 der Notmaßnahmenverordnung die berufliche Tätigkeit „vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber Einvernehmen finden“.