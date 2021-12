Holzpaletten als teures Gut

Holzpaletten sind für Transport und Lagerung in Handel, Industrie und sonstigen Wirtschaftszweigen kaum wegzudenken. Ein Beispiel: Die niederösterreichische Molkerei NÖM hat rund eine Million dieser Holzpaletten im Umlauf, rund 100.000 davon müssen pro Jahr getauscht, also neu gekauft werden, weil sie sich nicht mehr reparieren lassen. Bei solchen Mengen wiegt finanziell durchaus schwer, was seit Pandemiebeginn passiert ist: Die Preise für Paletten haben sich zwischenzeitlich fast verdreifacht. Nach einem Preis-Höchststand im Sommer liegt das Niveau jetzt noch immer bei mehr als dem Doppelten, verglichen mit dem Vor-Pandemie-Wert.