Holzindustrie erwartet angesichts der Bauflaute ein hartes Jahr 2023

„Wir wissen schon jetzt: 2023 wird kein Jubeljahr werden.“ So zufrieden man in der Holzindustrie mit dem abgelaufenen Jahr 2022 ist, so düster ist der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. 2022 erwirtschafteten die knapp 1.300 Mitgliedsbetriebe ein Produktionsvolumen von 11,45 Milliarden Euro. Um 13 Prozent mehr als im Jahr davor.

Schon Mitte des Vorjahres ging es mit der Nachfrage bergab, die traditionelle Frühjahrsbelebung finde nicht statt, erklärte Holzindustrie-Obmann-Stellvertreter Erlfried Taurer darüber hinaus bei der Präsentation der Jahres-Ergebnisse. Vor allem die Aufträge aus der Bauwirtschaft würden fehlen.

"Längere Flaute" erwartet

Was sich wohl nicht so schnell ändern wird, auch wenn Prognosen schwierig seien. Man stelle sich „auf eine längere Flaute“ in der Bauwirtschaft ein. Allein in Österreich seien im Vorjahr 17.000 Wohnungen weniger genehmigt worden als im Jahr davor, das entspricht einem Rückgang von fast einem Viertel. Auch in Deutschland stagniere der Wohnbau. Die Gründe dafür sind, wenig überraschend, unter anderem gestiegene Kosten für Rohstoffe, Energie und Personal sowie verschärfte Kreditvergabebedingungen.