Hohe Inflation als Mittel zum Zweck

Da stellt sich natürlich die Frage, wann in der Eurozone die Nullzinsphase endlich beendet wird. Die schlechte Nachricht: bis auf Weiteres nicht. Aufgabe der Europäischen Zentralbank wäre zwar, bei einer Inflation von 2,0 Prozent entsprechend tätig zu werden. Doch dieses Ziel wird von EZB-Chefin Christine Lagarde einfach negiert. Ihre Beteuerung, die Inflation werde in der Eurozone von derzeit 5,0 Prozent im Jahresverlauf auf 3,2 Prozent sinken, ist angesichts anhaltender Lieferkettenprobleme und bevorstehender CO 2 -Steuern schwer zu glauben. Und selbst damit läge die Rate über dem eigenen Zielwert.