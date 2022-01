Unruhe auf dem Parkett: Alles wartet auf die Fed-Entscheidung

Die globalen Börsen sind wie in den vergangenen Tagen unruhig. Kein Wunder: Geopolitisch ist im Ukraine-Konflikt Feuer am Dach, und die Entscheidung der US-amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch tut ihr Übriges.

In Europa haben sich die Leitbörsen nach Abschlägen am Montag wieder erholt. Am Vormittag gab es stärkere Gewinne, die wurden aber wieder abgegeben. Der Wiener ATX schaffte ein Plus von 1,07 Prozent und schloss bei 3.742,75 Einheiten. Der Euro-Stoxx-50 legte um 0,59 Prozent auf 4.078,26 Punkte zu. In Frankfurt erstarkte der DAX wieder um 0,75 Prozent bei 15.123,87 Einheiten. Der Londoner FTSE-100 kletterte um 1,02 Prozent auf 7.371,46 Zähler