Das globale Zittern an den Börsen

Ukraine als Hauptthema

Er sieht nicht so sehr die nahende Fed-Entscheidung als das große Problem für die Börsen, sondern die geopolitische Unsicherheit in Bezug auf die Ukraine-Krise. „Was mit Russland und der Ukraine passiert, ist nicht einzuschätzen.“ Wenn die Lage in der Ukraine eskaliert, dann „wäre es für alle Märkte weltweit sehr negativ“, stellt der Chefanalyst der Erste Group klar. Was die Fed-Entscheidung, die für Mittwoch erwartet wird, angeht, erwarte die Erste Group zwei Zinserhöhungen, für März und für Juni.

Diese Entscheidung werde wohl nur kurzfristige Auswirkungen haben. Dass die EZB auch in Europa die Zinsen erhöhen wird, sieht Mostböck jedenfalls für heuer nicht. Auch die Pandemie ist nach wie vor eine Unbekannte, die sich im Verlauf des Jahres noch deutlich auf die Börsen auswirken könnte – Stichwort mögliche neue Mutationen.

Nach wie vor sieht Mostböck aus heutiger Sicht ein leichtes, zweistelliges Performancewachstum des ATX für das laufende Jahr auf bis maximal 4.500 Punkte. Aktien sollten jedenfalls auch heuer ein besserer Inflationsschutz sein, so der Analyst.