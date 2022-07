Hohe Energiepreise belasten Agrana stark

Aussicht

Für das Gesamtjahr 2022/23 rechnet das Agrana-Management mit einem "sehr deutlichen Anstieg" beim Ergebnis der Betriebstätigkeit und mit einem "deutlichen Anstieg" beim Konzernumsatz. Abschreibungen auf das Russland-und Ukraine-Geschäft hatten dem Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 einen Verlust von rund 12 Mio. Euro eingebrockt. In so turbulenten Zeiten wie heute gehe es um Verlässlichkeit und Versorgungssicherheit, so Mühleisen. Man erwarte aber auch, die insbesondere im Rohstoff- und Energiebereich deutlich gestiegenen Preisen, in neuen Kundenverträgen weitergeben zu können.