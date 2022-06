Hofer ruft Produkt zurück

Die Lebensmittelhandelskette Hofer ruft das Produkt GOOD Choice Feinkostsalat, Sorte Farmer Salat 400 g des Lieferanten Wojnar’s Wiener Leckerbissen GmbH zurück. Betroffen sind Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.06.2022, 13.06.2022, 14.06.2022, 18.06.2022, 21.06.2022 und 27.06.2022. Sie werden aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes durch den Lieferanten Wojnar’s Wiener Leckerbissen GmbH und die HOFER KG zurückgerufen.

Bei den jeweiligen Produkten wurde fälschlicherweise eine Zutat mit dem Bestandteil Milch verarbeitet. Daher fehlt auf diesen Packungen die Angabe des Allergens Milch. Für Milch-Allergiker ist das genannte Produkt nicht für den Verzehr geeignet.

Das Produkt war ab Anfang Mai in Österreich in allen Hofer Filialen erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden in allen Filialen auch ohne Kaufbeleg zurück.