Hofbesuch: Was ein Ei zum Bio-Ei macht

Ein Stempel auf der Schale, der auf allen frischen Eiern im Handel zu finden ist, gibt Auskunft darüber, wo die Eier herkommen und wie die Legehennen gehalten werden. Die erste Ziffer verrät die Haltungsform Hennen. 0 steht dabei für Bio, 1 für Freilandhaltung, 2 für Bodenhaltung und 3 für Käfighaltung. Die traditionelle Käfighaltung ist in der EU seit 2012 verboten. Ausgestaltete Käfige, die den Hennen mehr Platz bieten, sind aber erlaubt, erläutert Nina Eichberger, Ernährungswissenschafterin vom Verein für Konsumenteninformation (VKI).



Danach folgen 2 Buchstaben, sie geben das Herkunftsland der Eier an. AT steht etwa für Österreich, DE für Deutschland. Danach folgt die Nummer des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebs. Darunter findet sich das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Es muss angegeben werden, wenn die Eier in einer Verpackung angeboten werden.

Für gewöhnlich sind die Eier aber noch Tage über die Mindesthaltbarkeitsdauer hinaus genießbar. Festgestellt werden kann das etwa mit dem Wassertrick. Gibt man das Ei in ein Glas Wasser und es sinkt, ist der Verzehr unbedenklich. Treibt es hingegen an der Wasseroberfläche, haben sich im Ei bereits Gase gebildet und es sollte nicht mehr gegessen werden.



Ob Eier im Kühlschrank oder bei Zimmertemperatur gelagert werden, ist VKI-Expertin Eichberger zufolge gleich. Wichtig sei die konstante Lagertemperatur. Man sollte also nicht zwischen der Lagerung im und außerhalb des Kühlschranks wechseln. Dadurch bildet sich Kondenswasser auf der Schale, das den Verderb des Eies beschleunigen kann.