Rezepte und Tipps: Vom perfekten weichen Ei zur Resteverwertung

„Das weiß ein jeder, wer’s auch sei, gesund und stärkend ist das Ei“: Also sprach Wilhelm Busch. Eier schmecken nicht nur, sie sind auch mythologisch "stark" besetzt. Einst galt die Idee vom „Weltenei“, aus dem alles entstanden ist. Bis heute steht das Ei für erwachendes Leben und Fruchtbarkeit. Von der Mythologie in die Mühen der Ebene: Wie koche ich Eier richtig (weich, hart)? Abschrecken – wozu? Und wie gelingt das perfekte Spiegelei? Ein kurzer Ausflug in die gehobene Eierküche – zur österlichen Abrundung, sozusagen. Und als kleiner Ideengeber für das kommende Jahr: Denn die nächsten Ostern kommen bestimmt.

Das Ei - ein Superstar in der Küche

Eier gelten als kulinarische "Multitalente". Wussten Sie zum Beispiel, dass es die zweifache Flüssigkeitsmenge des Eigengewichts aufnehmen kann - wodurch es sich perfekt zum Binden von Teigen eignet? Eiklar lockert (in Form von Schnee, natürlich), Eiweiß klärt - was etwa beim Kochen von Fleischsuppen genützt wird. Indem aufgeschlagenes Eiweiß zugefügt wird, werden die Trübstoffe gebunden und wird die Suppe klar. Eigelb hingegen verleiht vielen Speisen eine appetitliche Farbe. In Österreich werden jährlich zwei Milliarden Eier konsumiert, zu Ostern sind es 70 Millionen Stück. Beim Einkauf sollte man unbedingt auf die Kennzeichnung achten: Die Zahl am Anfang des Codes auf dem Ei steht für die Haltungsform. Die 0 steht für biologische Landwirtschaft, die 1 für konventionelle Freilandhaltung.

Nun zum weiche Ei: Simple Sache, denken die meisten – doch die punktgenaue Zubereitung ist fast genauso fragil wie das Ei selbst. Weil die 3-Minuten-Regel nicht für jedes Ei gilt (Man könnte sagen, weil kein Ei dem anderen gleicht, aber das lassen wir aus). Wir lassen auch komplizierte Erklärungen zu chemischen Reaktionen aus, abhängig von der Umgebungstemperatur und Seehöhe der Küche oder der Körpertemperatur des Kochs. Ganz einfach: Je nachdem, ob man das Ei sehr weich oder nur wachsweich haben möchte, kocht es zirka dreieinhalb bis sieben Minuten. Dabei spielen Größe, Gewicht und die Temperatur der Eier eine Rolle. Kommt das Ei direkt aus dem Eiskasten, sollte man es einen Hauch länger kochen lassen. Große Eier brauchen etwa 25 bis 50 Sekunden länger. Übrigens: Wer harte Eier und die Farbe Grün mag, kann das Ei weit über fünfzehn Minuten kochen lassen – die Chance, dass der Dotter ergrünt, ist hoch. Das Ei ist dann allerdings bröselig und trocken. Oder aber man kocht die Eier nach Art der Japaner, das nennt sich dann „Onsen“-Methode. Dafür braucht’s ein Thermometer: 68 Grad sollte das Wasser haben, und das Ei darin zumindest eine Stunde liegen. So wie eben die Eier in japanischen Thermalquellen (Onsen), die auf diese Weise angeblich besonders geschmeidig werden.