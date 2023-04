Rezept-Ideen: Was tun mit dem Osterei?

Das Leben des Ostereis ist hart. In Farbe getaucht, gepeckt und geschält, spechtelt es neidisch auf die geliebte Variante seiner selbst: Wachsweich, pochiert oder im Glas, so wird das Ei in hippen Lokalen heute verspeist.

Also was tun mit dem ovalen Rest vom Fest? Man könnte am Ostermontag bzw. in den Tagen danach ganze Menüs mit den bunten Eiern zaubern: Als Vorspeise wird provenzalischer Salade niçoise kredenzt, als Hauptgang folgt ein Stefaniebraten (genau, das ist der Faschierte Braten mit ganzem Ei und Essiggurken darin) und abschließend ein Gitterkuchen nach Linzer Art mit hart gekochten Eiern, essbares Kulturgut also.