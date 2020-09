Höhere Gastro-Preise trotz Mehrwertsteuer-Senkung

Die Arbeiterkammer (AK) spricht von „gesalzenen Preisen“: „Das ist wohl kein richtiges Signal, mehr Gäste ins Wirtshaus zu locken“, sagt AK-Experte Reinhold Russinger. Er verweist auf den EU-Länder-Vergleich von Eurostat, wonach das Preisniveau in Österreich für Restaurant- und Hotel-Dienstleistungen im oberen Viertel liege. Die Verteuerungen würden gerade in der Krise viele Menschen hart treffen. Die AK will die Wirtshauspreise genau im Auge behalten.