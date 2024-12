Höchstgelegenes Solarkraftwerk der Welt in Tibet fertiggestellt

Die Power Construction Corporation of China, kurz PowerChina, hat gemeinsam mit der ebenfalls staatlichen China Huadian Corporation in Tibet das höchstgelegene Solarkraftwerk der Welt fertiggestellt. 170.000 Photovoltaikmodule wurden nahe der Stadt Shannan in einem Bereich zwischen 5.046 und 5.228 Meter Seehöhe installiert, wie Electrek berichtet.