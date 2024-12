NÖ: Börsennotierter Spezialist für grüne Energie ist zahlungsunfähig

Der aus den Wörtern "clean" und "green" konstruierte Firmenname verrät am ersten Blick das Beschäftigungsfeld mit grüner Energie. Das seit zehn Jahren in Haag im niederösterreichischen Mostviertel angesiedelte Unternehmen sieht sich selbst als "ein österreichisches Pionierunternehmen der Energiewende“. Nun musste die börsennotierte Aktiengesellschaft, die für andere Betriebe nachhaltige Stromproduktion in Form von Photovoltaik-Systemen anbietet, am Landesgericht St. Pölten den Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung stellen, berichteten die Gläubigerschutzverbände Creditreform und AKV.