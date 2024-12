Haag: Hochdruckgasleitung ist auf einer Länge von fünf Metern aufgerissen

Nach dem Platzen einer Hochdruckgasleitung bei Haag im Bezirk Amstetten sind die Reparaturarbeiten voll angelaufen. Die mit einem Druck von 60 Bar gefüllte Pipeline ist auf einer Länge von fünf bis sechs Meter aus bislang unbekannter Ursache geplatzt. Rund 3.500 Gaskunden der EVN, die sich zum Großteil in der Gemeinde Haag, aber auch in St. Valentin und Ennsdorf befinden, sind von der Gasversorgung abgeschnitten.

Nachdem das Rohr von einem Bagger freigelegt worden ist, wird das kaputte Stück herausgeschnitten und das Rohr an beiden Enden verschweißt. „Danach wird die Leitung von beiden Seiten wieder gefüllt. Wenn der planmäßige Druck aufgebaut ist, können die Gaskunden wieder versorgt werden“, sagt Stefan Zach, der Sprecher des Leitungsbetreibers EVN. Erst zu einem späteren Zeit wolle man die unterbrochene Pipeline in diesem Bereich erneuern, so Zach. Durch das hervorragende Gasnetz in der Region, sei es möglich die Gasleitung sofort von zwei Seiten wieder zu füllen.