Haag: Explosion bei Gaspipeline holte Bevölkerung aus dem Bett

Eine durch einen lauten Knall wahrnehmbare Explosion im Gemeindegebiet der Stadt Haag (Bezirk Amstetten) sorgte am heutigen frühen Morgen für einen Alarm der Einsatzorganisationen. Aktuell läuft nun ein Einsatz der Hilfskräfte und Behörden, weil es offenbar bei einer Gaspipeline zu einer Explosion gekommen ist.

Kurz nach 6 Uhr in der Früh wurden die örtlichen Feuerwehren Stadt Haag, Pinnersdorf und Haindorf über die Bezirksalarmzentrale in Amstetten zum Einsatz gerufen. Es wurde die Alarmstufe B2 gegeben. Wie die Feuerwehr Haag berichtet, habe in den Morgenstunden ein seltsames Geräusch die Leute aus dem Bett geholt.

Überregionale Pipeline

Wie sich dann rasch herausstellte, war es im Bereich der Ortschaft Paga zu einer Explosion bei der überregionalen Gaspipeline gekommen. Der Krisenstab der Gemeinde und alle Einsatzorganisationen befänden sich derzeit in der Nähe des Explosionsorts im Einsatz, berichtet die Feuerwehr Haag.