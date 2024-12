Seitenstetten: Abt Petrus über Egoismus, Werte und Lebensstandard

Es sind viele Gedanken, die Abt Petrus Pilsinger am Ende dieses Jahres und zum Weihnachtsfest spontan durch den Kopf schießen. Welche davon er in seine Predigt beim Hochamt am Christtag in der Stiftskirche von Seitenstetten (Bezirk Amstetten) ausführen wird, weiß er in der letzten Woche des Advents noch nicht.

Zum Nachdenken in so schwierigen Zeiten regen den Abt jedenfalls auch publizierte Warnungen an, die vor sinkendem Lebensstandard warnen. "Wir befinden uns beim Lebensstandard auf einem sehr hohen Niveau. Man darf Lebensstandard aber nicht mit Lebensqualität gleichsetzen. Wer sagt, dass jemand, der weniger hat, nicht eine unglaublich schöne Lebensqualität haben kann?“, fragt der Abt.

Mehr persönliche Unabhängigkeit „von diesen äußeren wirtschaftlichen Dingen“ sollte für jeden eine Herausforderung sein, rät der Abt im vorweihnachtlichen KURIER-Gespräch.

© Atzenhofer Wolfgang

In diesem Kontext begleite ihn seit etlichen Jahren der Buchtitel, den der deutsche Bischof Franz Kamphauser verfasst habe, "Mach’s wie Gott, werde Mensch“, erzählt Abt Pilsinger. Die christliche Weihnachtsbotschaft „Ehre sei Gott und Friede den Menschen“ sei ein klarer Wegweiser. „Wie kann ich Gott die Ehre erweisen? Eigentlich nur dadurch, dass ich in meinem Menschsein so lebe, wie es vorgesehen ist. Jesus war der Erste, der das exemplarisch gelebt hat“, so der Abt.

© Atzenhofer Wolfgang Im Vorzimmer seines Arbeitszimmers will der Abt freie Minuten nutzen und ein geschenktes Puzzle mit 2.000 Teilen bauen.

Wertedebatte Mehr Ausgeglichenheit und weniger Radikalität fordert er in der Werte-Debatte. Kreuze in Spitälern seien sehr erwünscht und würden Patienten Trost und Hilfe spenden, ist Petrus überzeugt. Wer Werte fordere, müsse dafür aber etwas tun und diese auch weitergeben. "Wenn Werte in der Bedeutung auch sinken, so darf die Würde des Menschen niemals sinken“, fordert der Benediktiner. Viel Vorfreude empfindet Abt Petrus auf die gemeinsame Feier mit dem 25-köpfigen Konvent am Heiligen Abend. Dafür nehmen sich die Mönche einige Stunden am späten Nachmittag Zeit, bevor sie wieder in die 14 von den Benediktinern betreuten Pfarren im Mostviertel ausschwärmen, um dort die Christmetten zu zelebrieren.

Neben der Mette um 24 Uhr in der Stiftskirche ist die von den Mönchen im feierlichen Ornat in der Kirche gesungene Vesper um 17 Uhr sicher ein Geheimtipp für Interessierte und Liebhaber von Chorälen. Persönlich freut sich der Abt, wie jedes Jahr, auch auf einen gemeinsamen Tag mit seiner Familie in seinem Geburtsort Euratsfeld. An seine Lieben wird er eigentlich seit dem heurigen Sommer immer, wenn er seine Abtei verlässt, erinnert. Im historischen Klostergang hängt ein riesiges Puzzle an der Wand. Das aus 13.000 Teilen bestehende Gemälde (Michelangelos Erschaffung des Adam aus der Sixtinischen Kapelle) hat Pilsinger mit seinen Angehörigen bei seinen Weihnachtsbesuchen in den letzten Jahren gebaut. Zu seinem 60. Geburtstag, den er im Juni feierte, brachte ihm die Familie, das fertige Werk als Geschenk ins Kloster.

© Atzenhofer Wolfgang Puzzle mit 13.000 Teilen fertigte Abt Petrus gemeinsam mit Familienmitgliedern über sechs Jahre immer zu Weihnachten

Weil sie von dieser Leidenschaft des Abtes wussten, schenkten ihm Mitbrüder ebenfalls ein Puzzle. Das Bild der Pfarrkirche St. Johann/Engstetten wartet nun in 2.000 Teilen im Vorraum der Abtei auf die Fertigstellung.

© Stift Seitenstetten Zum 60er des Abts stellte sich große Gratulantenschar ein.