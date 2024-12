F13 in NÖ: Inklusionsband "Musiksalat" präsentiert ihr Weihnachtsalbum

Einen Freitag, den 13. auszuwählen, um eine neue CD zu präsentieren, zeugt von Enthusiasmus und Selbstbewusstsein und für manche etwas Abergläubische wohl auch von Mut. Für die inklusive Band „ Musiksalat “ ist es Ausdruck von Musikbegeisterung und Lebensfreude, wenn sie beim morgigen „F13 Weihnachtsspektakel“ in Amstetten ihr neues Weihnachtsalbum präsentiert wird.

Der Jahreszeit entsprechend sind die traditionellen F13-Events in Amstetten als Bälle, "g’schnasige" Feste und Tanzabende angelegt. Für die Feste, die immer am Freitag, den 13. stattfinden, bezahlen und hinterlegen Gönner und Sponsoren die Eintrittskarten für sozial schwächere Mitbürger. Ihnen soll ein vergnüglicher Abend vergönnt sein. Die Band „Musiksalat“, die diese Feste regelmäßig gestaltet, wird dabei in Amstetten immer umjubelt.