Nicht viel hält man in Amstetten vom Aberglauben rund um einen Freitag, den 13. Wenn am Ende der nächsten Woche der erste derartige Freitag des Jahres am Kalenderblatt steht, wird in Amstetten mit sozialem Background getanzt und gefeiert, und „Musiksalat“ verspeist.

Das schon seit Jahren von der Kultur- und Sozialabteilung der Stadt unterstützte F13-Event ist Bühne zum Feiern für sozial und geistig benachteiligte Menschen und auch für alle anderen. „Wir beginnen das Jahr tanzend. Es wird wieder ein besonderer Abend“, sagt Kulturstadtrat Stefan Jandl. Die Party-Bands „Primetime“ und „Musiksalat“ werden den Abend im Pfarrsaal St. Stephan (Beginn: 19 Uhr) gestalten.

Die Band „Musiksalat“, die aus einer Schar intellektuell beeinträchtigter Musiker aus den Reihen der Lebenshilfe Aschbach besteht, ist bekannt dafür, mit ihren Pop- und Rock-Interpretationen sowie Eigenkompositionen im Rekordtempo Stimmung im Publikum zu erzeugen.

Das Besondere am F13-Abend ist, dass Gäste im Vorverkauf zusätzliche Karten erwerben können, um diese dann über die Sozialabteilung der Stadt an soziale Institutionen und für deren Schützlinge zu spenden.

Tickets um 15 Euro gibts noch im Amstettner Kultur- und Tourismusbüro: 07472 / 601 - 454.