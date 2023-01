Fast ein Drittel mehr Anrufe beim Wohnnotruf

Ältere Menschen seien oftmals mit dem digitalen Angebot überfordert. Wird eine Wohnung benötigt, gilt es individuell die Möglichkeiten auszuloten: „Unser Ziel ist es, eine wohnortnahe Lösung im sozialen Umfeld der Person zu finden." So gelinge es besser den Weg zurück in eine Selbststaänigkeit zu finden.

Flächendeckende Hilfe

Der Verein Wohnen ist mit 80 Mitarbeiterinnen in verschiedensten Wohnthemen flächendeckend in NÖ aktiv. So können auch periphere Gebiete abgedeckt werden. "Wir helfen Menschen, die sich in einer sozial oder finanziell bedingten Wohnungsnotlage befinden. An uns wenden sich Menschen in persönlichen Krisensituationen, nach einem Arbeitsplatzverlust, nach einer Trennung aber auch bei gesundheitsgefährdenden Wohnverhältnissen. Die Menschen bekommen über uns eine Wohnung, deren Miete sie nach einem Jahr in Hauptmiete übernehmen können", berichtete Ingrid Neuhauser, die Geschäftsführerin des Verein Wohnen.

"Wir wollen ein Handlauf sein, der den Menschen Sicherheit und Halt gibt", erklärte sie. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, sowie Wohnrechtsexperten sind beteiligt. Dabei arbeite der Verein eng mit den 32 gemeinnützigen Wohnbaträgerin in NÖ zusamen, ergänzte Eichtinger. Ebenso eng vernetzt sei man mit den Sozialabteilungen auf den Bezirkshauptmannschaften und in den Städten, wo teilweise parallel die selbe Servicearbeit angeboten wird, so Neuhauser.