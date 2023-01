135 Jahre alt und voll mobil

Schon 1911 war eine Fahrt mit der Badner Bahn „sehr schön“ und hat „sehr gefreut“. Jedenfalls die kaiserliche Familie, die in ihrem Hofsalonwagen gerne zwischen Wien und Baden hin und her reiste. Übrigens der „prächtigste Strassenbahnwagen, den die Welt bisher gesehen hat“ – laut damaligen Medien. Auch Kaiser Karl I. pendelte wenige Jahre später oft hier, der Anlass war mit dem Ersten Weltkrieg allerdings kein schöner, das Armeeoberkommando lag in Baden.

Der Urenkel des damaligen Triebwagen 200 schlägt diese Woche ein neues Kapitel in der langen (Gründung der Actiengesellschaft der Wiener Localbahnen 1888) Geschichte der Traditionsbahn auf. Der TW500 ist vielleicht nicht so luxuriös wie der berühmte Vorgänger, Reisen macht er aber viel komfortabler. Und „der neue Zug läutet eine neue Ära für die Badner Bahn ein“, so Wiens Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ). Ressort-Kollege Ludwig Schleritzko (ÖVP) aus NÖ sieht die Regionalbahn vor allem als „eine wichtige Verbindung für die Pendlerinnen und Pendler südlich von Wien. Tausende sind damit täglich auf dem Weg in die Arbeit.“