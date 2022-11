Wiener Linien zetteln auf Tiktok Streit mit der Badner Bahn an

"Der Moment, wenn du auf die Badner Bahn umsteigen musst" so das Wiener Linien-Posting mit leidendem Smiley. Die falschen Fahrg├Ąste verstecken ihre Gesichter, wollen beim Umsteigen lieber nicht erkannt werden.

Bei der Badner Bahn freut man sich ├╝ber die Steilvorlage: "Let the games begin", so ihr Kommentar. Den gr├Â├čten Spa├č haben aber die User, die sich als "Team Wiener Linien" oder "Team Badner Bahn" outen.