US-Börsen: Optimismus mit Signalwirkung

Börse glaubt ans V

Der Grund für die jüngsten Höhenflüge ist also, dass die Börse vorwegnimmt, was in sechs bis neun Monaten sein wird oder sein könnte. Derzeit geht man davon aus, dass sich die Wirtschaft am Ende rasch wieder erholen wird. Wie bei einem V. Es geht rasch runter, aber ebenso rasch wieder rauf. Die große Hoffnung an den US-Börsen ist in diesem Zusammenhang natürlich die, dass es zu Jahresende oder eben dann im Laufe des nächsten Jahres einen Impfstoff oder gar mehrere gibt.