Hitzewelle: Bau-Gewerkschaft ruft Firmen auf, hitzefrei zu geben

Die Gewerkschaft Bau-Holz Niederösterreich appelliert an die Baufirmen, ihren Mitarbeiten hitzefrei zu geben. Bei der Hitzewelle 2019 habe österreichweit jedes zweite Unternehmen - 5.245 Betriebe - diese Möglichkeit genutzt, 39.122 Bauarbeiter bekamen damals frei. "Überall dort, wo wir die 32,5 Grad Celsius an Hitze überschreiten, mein Appell an die Arbeitgeber und die Auftraggeber: Stellt bitte die Arbeiten ein", sagte Baugewerkschafter Rudolf Silvan am Dienstag.