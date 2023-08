Historischer Deal: Rolex kauft Traditionsjuwelier Bucherer

Der Genfer Luxusuhren-Hersteller Rolex kauft den Uhren- und Schmuckhändler Bucherer. Damit übernimmt er mehr als 100 Schmuckfachgeschäfte des 135 Jahre alten Schweizer Familienunternehmen weltweit.

Jörg Bucherer habe wegen fehlender direkter Nachkommen entscheiden, sein Unternehmen zu verkaufen, teilte der Uhrenhersteller am Donnerstag mit. Daraufhin habe Rolex beschlossen, den bisher eigenständigen Händler aus Luzern zu übernehmen. "Nachdem sich Jörg Bucherer in Ermangelung direkter Nachkommen dazu entschlossen hat, das Geschäft seines Unternehmens zu verkaufen, hat Rolex beschlossen, das bisher unabhängige Uhrengeschäft zu übernehmen", heißt es in der Aussendung von Rolex. Ein Übernahmepreis ist nicht bekannt.

