Grünes Licht für Sanierung des insolventen Modehändlers Peek & Cloppenburg

Damit ist die wichtigste Hürde gemeistert: Die Gläubiger des Modehändlers Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf (P&C) haben grünes Licht für die Sanierung des angeschlagenen Unternehmens gegeben. Der am Donnerstag beim zuständigen Amtsgericht in Düsseldorf vorgelegte Insolvenzplan sei angenommen worden, berichtete das Unternehmen. Damit sei eine Aufhebung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung bis zum Herbst möglich.

Der von den Gläubigern gebilligte Insolvenzplan sieht nach Unternehmensangaben eine weitgehende Beschäftigungssicherung und Standortgarantie für die Peek & Cloppenburg Gruppe Düsseldorf in Deutschland sowie umfangreiche Investitionszusagen durch die Hauptgesellschafterin der Unternehmen vor.

Die Peek & Cloppenburg Gruppe ist ein familiengeführtes Modeunternehmen im Textileinzelhandel mit Sitz in Düsseldorf und Wien. Die Peek & Cloppenburg KG Wien wurde 1997 gegründet und führt Verkaufsstandorte in Österreich, Polen, Kroatien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. 13 Filialen entfallen auf Österreich.