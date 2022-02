Hightech könnte bald wichtiger sein als die PS

Georg Kopetz: Wir haben gerade durch die europäische Gesetzgebung einen sehr starken Zug zu den Fahrassistenzsystemen. Das kommt jetzt in eine Breite der Anwendungen. Diese Reise wird nicht disruptiv, sondern Schritt für Schritt gehen. Wir machen da entscheidende Fortschritte in den Bereichen Sensorik, Rechenleistung, Algorithmen und Infrastrukturvernetzung. Wir sind daher ziemlich zuversichtlich, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts auch erste Autobahnpiloten in Premiumfahrzeugen sehen werden. Diese werden ermöglichen, längere Strecken teilautonom zu fahren und zugleich an virtuellen Telefonkonferenzen teilzunehmen oder den KURIER zu lesen.

Viel mehr als Ankündigungen kam da in den vergangenen Jahren aber nicht.

Man hat die Komplexität des Problems unterschätzt. Aber in den letzten 15 Jahren ist gigantisch viel passiert. Die Hersteller haben jetzt in ihren neuen Modellen Assistenten, etwa zum Parken. Autonom zum Parkraum fahren kommt sicher in der ersten Hälfte der Dekade, ebenso wie Baustellen- oder Stauassistenten. Aber natürlich, der große Wert kommt erst dann, wenn man während des Fahrens etwas anderes tun kann. Das hat auch mit der Vernetzung des Internets mit dem Auto zu tun. Man möchte ja entsprechende Services beim Fahren nutzen können und das geht nur, wenn man das Fahrverhalten nicht kontrollieren muss. Die Entwicklung der Halbleiterindustrie in bessere Prozessoren sowie die Entwicklung der Sensorik – also Kameras und Niederradar – machen mich zuversichtlich.

Aber sind die Autofahrer schon dazu bereit, ihre Verantwortung buchstäblich aus der Hand zu geben?

Man braucht natürlich eine hohe Akzeptanz bei den Verbrauchern, gerade den deutschen Herstellern ist das Thema Sicherheit sehr wichtig. Daher will man mit den Systemen nicht zu früh kommen, um den Konsumenten nicht zu verlieren. Aber laut Umfragen hat sich die Akzeptanz solcher Systeme extrem erhöht. Die Bereitschaft, vor allem in Asien, die Automarke zu wechseln, wenn man dafür mehr Hightech-Features erhält, ist stark ausgeprägt. Der Druck von Konsumenten, Autos mit solchen Features anzubieten, steigt stark. In den vergangenen fünf Jahren waren immer die PS und Komfort die entscheidenden Kaufkriterien. Jetzt gibt es eine Veränderung in der Nachfrage, vor allem in der techaffinen Käuferschicht. Das macht mich zuversichtlich.