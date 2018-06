TTTech angelt sich Austro-Investor und steuert auf Börsegang zu

Um die einzelnen Sektoren Luftfahrt, Industrie, Landmaschinen und Automotive klarer abzugrenzen, verpasste sich TTTech eine neue Firmenstruktur. Die Beteiligung von Samsung, GE, Infineon und Audi flossen in die ausgegliederte Autotochter, an der TTTech 47,6 Prozent hält. „Wir müssen hier global denken. Unser Ziel ist es, so etwas wie ein Betriebssystem für das Auto auf den Markt zu bringen“, erläutert Kopetz seine Vision. Sollte das Wachstum im Bereich autonomes Fahren so weitergehen, ist in den nächsten zwei bis drei Jahren ein Börsegang geplant. Favorit dafür wäre Wien. Mit BMW konnte ein weiterer Kooperationspartner gewonnen werden. Audi, VW, Porsche und chinesische Autobauer nutzen bereits TTTech-Technologie.