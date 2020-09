"Herzensprojekt“: Öffi-Ticket für ganz Österreich ab 2021

Gut Ding braucht Weile. Diese Binse scheint jedenfalls auf das 1-2-3-Ticket für den Öffentlichen Verkehr zuzutreffen. Seit 2006, so Infrastrukturministerin Leonore Gewessler, hätten sich die vorangegangenen Koalitionen des Themas „österreichweit gültiges Öffi-Ticket“ verschrieben, selbiges auch in die jeweiligen Regierungsprogramme geschrieben, doch gekommen ist es nie. Bis jetzt. Für die grüne Ministerin ist es ein „Herzensprojekt“, wie sie betont, das in einem ersten Schritt und im ersten Halbjahr 2021 nun wahr werden soll.