Das kann das neue Österreich-Ticket

Gewessler erklärt, dass vorerst nur das 3-Euro-Klimaticket fix ab 2021 kommen wird. Auch wenn es unlogisch klinge, heißt es dazu aus Gewesslers Kabinett, sei das am einfachsten administrierbar. Hintergrund dürfte auch sein, dass die Verkehrsverbünde plus ÖBB und Privatbahnen sehr unterschiedliche Tarifgestaltungen haben, und nicht alle ein Jahresticket für alle Öffis in einem Bundesland anbieten.