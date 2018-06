Hektisches Zocken um Zukunft von Kika/Leiner

In der Branche geht das Zittern also in die Verlängerung. Führen die Gespräche mit Investoren zu keinem Ergebnis, ist eine Insolvenz wohl unausweichlich. Ein Masseverwalter müsste dann versuchen, die Möbelhauskette in Bausch und Bogen zu verkaufen – womit das Bieterrennen in die nächste Runde gehen würde. Zuletzt galten der Welser Konkurrent XXXLutz sowie die ausländischen Mitbewerber Höffner und Tessner als Favoriten. Vor allem das Übernahmeszenario mit XXXLutz sorgte unter heimischen Möbellieferanten für einen Aufschrei. Sie fürchten die entstehende Marktmacht und rufen die Wettbewerbshüter auf den Plan, die einen solchen Deal erst absegnen müssten.