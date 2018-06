Viele Unbekannte im Möbelhandel

Minus 30 Prozent oder 40 Prozent, halber Preis oder gleich Minus 70 Prozent auf ganze Sortimente. In der Möbelbranche stehen solche Rabattschlachten an der Tagesordnung.

Hinter den Kulissen wird derzeit aber offenbar um jeden Cent gefeilscht. Es geht um Kika/Leiner. Also um die Zukunft von knapp 50 Möbelhäusern und mehr als 5000 Arbeitsplätze. Wer sich im Poker um die Möbelhauskette durchsetzt, ist nach wie vor offen.

Über der aktuellen Diskussion schwebt die Frage, wer überhaupt noch so viele Möbelhäuser braucht. Noch werden hierzulande relativ wenige Möbel online gekauft, aber das kann sich schnell ändern. Auch mit den neuen Online-Konkurrenten, die mit Billigpreisen in den Markt drängen. Mit ein paar Klicks kann man sich selbst Dachschrägenlösungen zusammenzimmern. Noch sind die Konsumenten skeptisch. Aber das waren sie vor ein paar Jahren auch, als die ersten Bestellplattformen mit ihrem Pizza-Lieferdienst an den Start gingen.