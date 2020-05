Schuhrebell gründet neue Genossenschaft

Als Folge seines jahrelangen Konflikts mit der Finanzmarktaufsicht will Heini Staudinger neue Strukturen schaffen. Zwar hat der 62-jährige Schuhrebell aus dem Waldviertel bereits auf ein legales Nachrangigkeitsdarlehen umgestellt, um das von Privatleuten ausgeborgte Kapital (2,8 Mio. Euro) nicht umgehend zurückzahlen zu müssen. Doch das ist nur eine Notlösung. Er will eine neue Genossenschaftsbewegung mit einem eigenen übergeordneten Prüfungsverband – ohne Einfluss von Banken – gründen.

„Ich will eine Eigentümerschaft auf breiter Basis. Bei meinem neuen Finanzmodell sollen Leute das Sagen haben, und nicht das Kapital“, erklärt der Firmenchef. Als Vorbilder dienen ihm die beiden Genossenschaftspioniere Hermann Schulze-Delitzsch (Volksbanken) und Friedrich Raiffeisen aus dem 19. Jahrhundert. „Deren Ziel war die wirtschaftliche und soziale Förderung der Mitglieder“, betont Staudinger.

Bei einem Symposium zum Thema „Gemeinsinniges Wirtschaften“ will er mit Partnern am kommenden Wochenende die interne Organisation strukturieren. Unter seinem geplanten Dachverband sind Genossenschaften in den Bereichen EDV, Marketing und Fremdfinanzierung vorgesehen. „Alle zwei Jahre sollen unabhängige Prüfer für Ordnung sorgen“, erklärt Heinis Bruder und Jurist Karl Staudinger, der nach Pfingsten die Gründung eines eigenen Revisionsverbandes beantragen will. Einziges Problem: Staudinger will den Beitritt zu einem bestehenden Verband vermeiden. Genau das ist für den Moment der Genossenschaftsgründung gefordert.