Heimische Banken horten Unsummen an Bargeld

Rückhalt haben die Banken von OeNB-Gouverneur Robert Holzmann: "Bargeld besitzt eine Reihe von Vorzügen. Ein hoher Bargeldbestand stärkt tendenziell das Vertrauen in eine Bank", so Holzmann in der Presse. "Banken sind bereit, die nötigen Kosten zu tragen, um maximale Sicherheitsstandards für die Verwahrung von Bargeld zu gewährleisten. Dass in einem Niedrigzinsumfeld mit negativen Einlagezinsen diese Kassabestände eher steigen als sinken, liegt in der Natur der Sache."

Österreich gilt mit der Entwicklung nicht als Ausreißer, die Summen der Kassenbestände liegen hierzulande in Relation aber über vergleichbaren Zahlen in Deutschland. Auch in anderen Ländern der Eurozone seien die Kassenbestände der Finanzinstitute laut EZB-Daten deutlich gestiegen: Seit Jahresbeginn 2016 bis Mitte 2019 um 57 Prozent auf 81,5 Mrd. Euro. Allein auf Deutschland seien davon rund 37 Mrd. Euro entfallen. Mit großem Abstand folgen Banken aus Italien, Frankreich und Spanien.