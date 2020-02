Hypo NÖ schafft das Sparbuch ab

Die Hypo Niederösterreich schafft das klassische Sparbuch ab. Wer in Zukunft ein Sparprodukt bei der Bank in Anspruch nehmen will, erhält nur noch ein digitales Sparkonto. Das berichteten am Dienstag die Niederösterreichischen Nachrichten. Bereits vorhandene Sparbücher bleiben jedoch gültig, hieß es laut dem Bericht vonseiten der Bank.