Heftige Millionenpleite eines Maschinenbauers

Sir Francis Heath Privatstiftung

Zugleich wurde auch über die zum Konzern gehörige Eldra Elektrodraht-Erzeugung GmbH, welche am selben Standort tätig ist, ebenfalls ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Detaiul am Rande: MAG gehört mehrheitlich der Sir Francis Heath Privatstiftung. Stifter sind die Familien Hans-Georg und Margaretha Fuchs sowie Barbara, Gerald und Gertraud Pascher. MAG nimmt von den Schwestergesellschaften P & F Maschinenbau und Elektrodraht-Erzeugung GmbH (Eldra) Personalleistungen in Anspruch. Stifter