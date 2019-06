Heiße Millionenpleite eines Solaranlagenbauers

Die Ursachen dieser Pleite sind nicht schnell erzählt. Alles begann mit einem Großprojekt in der Steiermark. Für die Fernwärmeversorgung in Graz sollte das Konzept für die weltgrößte Solaranlage mit rund 200 Millionen Euro Investitionsvolumen entwickelt werden, da Graz Kohle und Gasanlagen angeblich ab 2020 vom Netz nehmen will.

Die Firma S.O.L.I.D. Gesellschaft für Solarinstallationen und Design mbH soll das Erstkonzept eigenständig erstellt haben. Dazu wurde eine detaillierte Machbarkeitsstudie gemeinsam mit der Energie Steiermark bis zu einem Umsetzungsstatus entworfen. SOLID schlug ein industrielles Konsortium unter Führung des dänischen Unternehmens A. vor. Die Firma A. ist Teil der Firmengruppe V., die mit dem Leitprodukt V. weltweit vertreten ist. Sie sollte eine wirtschaftliche Stärke haben, um ein solches Projekt dieser Größe umzusetzen. Die Dänen sollten außerdem die Umsetzung des Projektes leiten.

Doch es kam anders. Solid musste den Rechtsweg in Dänemark bestreiten. Erwartete Einnahmen in Höhe von 1,6 Millionen Euro für die Vorarbeiten musste Solid in den Wind schreiben und mit einem Schuldenberg in Höhe von 7,79 Millionen Euro laut Creditreform Insolvenz beantragen. 140 Gläubiger und 35 Arbeitnehmer sind von der Pleite betroffen.