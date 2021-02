Haushaltsenergiepreise 2020 wegen Ölpreisverfalls um 5,6% niedriger

Die Coronakrise wirkte sich auch auf die Strommärkte aus: Ab Ende Februar brach die Nachfrage ein und lag im April um 13 Prozent unter dem Mittelwert der Jahre 2016 bis 2020. Die Großhandelspreise waren im April um 40 Prozent niedriger als der Mittelwert der Vorjahre. Ab dann stiegen die Preise wieder und lagen zum Jahresende über dem Wert von Anfang des Jahres und auch über dem langjährigen Mittel. Änderungen der Strom-Großhandelspreise werden in der Regel nicht so stark wie bei erdölbasierten Produkten weitergegeben. "Das erklärt insgesamt, warum trotz eines temporären Rückgangs der Großhandelspreise auf Ebene der Endverbraucher ein Preisanstieg zu verzeichnen ist", so die Energieagentur.