Wer jetzt Erdöl abnimmt, bekommt Geld dafür

An den Tankstellen macht sich der drastische Preisverfall von Rohöl noch nicht in vollem Ausmaß bemerkbar. Zwar sind Diesel und Benzin bei einigen Diskontern billiger als vor einer Woche. Bei vielen gut gelegenen Tankstellen aber war vor dem vergangenen Wochenende sogar ein Preisanstieg zu beobachten.

An der günstigsten Tankstelle in Wien in der Seidengasse im 7. Bezirk kostete der Liter Diesel am Montag laut ÖAMTC-Spritpreisvergleich 0,899 Euro. In Niederösterreich liegt der billigste Dieselpreis ebenfalls bei 0,8999 Euro je Liter, und zwar bei der Tankstelle in Wolkersdorf. Wegen der Corona-Krise haben einige Tankstellen ihre Öffnungszeiten reduziert.