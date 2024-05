Haribo baut neues Werk in Deutschland

Der deutsche Süßwaren-Hersteller Haribo stößt bei seiner Produktion von Maoam an die Kapazitätsgrenze. Daher plant Haribo am Standort Neuss ein weiteres Werk um insgesamt 300 Mio. Euro. Damit wird dieses Werk doppelt so groß wie der bisherige Standort, der nicht erweitert werden kann, sagte Chief Operating Officer Markus Riegelein im Gespräch mit dem Handelsblatt.