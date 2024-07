Handwerkerbonus gestartet: Über 7.000 Anträge am ersten Tag

Wer einen heimischen Handwerker für Reparaturen, Umbau- oder Instandhaltungsarbeiten beauftragt, kann sich bis zu 2.000 Euro an Förderung vom Bund zurückholen - und das sogar rückwirkend.

Über 7.000 Anträge am ersten Tag

Die Maßnahme kommt gut an: 7.006 Anträge gingen bereits in den ersten 24 Stunden ein. "Das verdeutlicht die große Nachfrage nach dem Handwerkerbonus", so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Insgesamt wurden 7.006 Anträge gestellt. Die Gesamtsumme aller beantragten Förderungen beträgt für diese ersten Anträge rund 6,56 Millionen Euro. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Fördersumme von rund 936 pro Antrag. Die ersten Zusagen wurden bereits getätigt.

Die beantragte Gesamtsumme kann sich jedoch noch vorbehaltlich der Sachprüfung verändern.