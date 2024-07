Bis zu 2.000 Euro: Ab heute kann der Handwerkerbonus beantragt werden

Wer einen heimischen Handwerker beauftragt, kann sich bis zu 2.000 Euro an Förderung vom Bund zurückholen. Wie hoch ist der Zuschuss ? Wer kann ihn sich holen? Und ab wann kann der Bonus beantragt werden? Der KURIER klärt die wichtigsten Fragen.

Zu den förderfähigen Handwerksleistungen zählen beispielsweise: • Erneuerung von Dächern, Fassaden, Malerarbeiten • Spenglerarbeiten • Austausch von Fenstern • Installationen (z.B.: Sanitär, Heizung, Klima, usw.) • Tischlerarbeiten (z.B.: Kücheneinbau, Einbauschränke, Stiegengeländer, etc.) • Pflasterarbeiten

Wie hoch ist der Handwerkerbonus?

Der Zuschuss beträgt 20 Prozent der Kosten für die Handwerksarbeit. Für das Jahr 2024 beträgt die maximale Fördersumme 2.000 Euro, für das Jahr 2025 maximal 1.500 Euro pro Person sowie Wohneinheit.

Gefördert werden nur die Kosten für die reine Arbeitsleistung. Diese müssen mindestens 500 Euro betragen. Fahrtkosten oder etwa Materialkosten sind nicht förderbar. Auch Rabatte oder Skonti müssen bei der eingereichten Rechnung bereits abgezogen worden sein.

Wer kann den Bonus in Anspruch nehmen?

Geplant ist, dass jede erwachsene Person, die einen handwerklichen Betrieb mit Arbeiten beauftragt, einmal pro Jahr einen Förderantrag stellen kann. Dabei ist es egal, ob der Auftraggeber Eigentümer oder Mieter des Wohnobjektes ist.

Die Handwerksleistung muss ab dem 1. März 2024 erbracht worden sein.

In einer WKÖ-Umfrage des Market-Instituts gaben 37 Prozent der Befragten an, den Handwerkerbonus nutzen zu wollen. Fast ein Drittel möchte wegen des Zuschusses Investitionen vorziehen, jeder Fünfte will ungeplante Investitionen tätigen.