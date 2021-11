Handelsimmobilien-Chef: „Das ist ein Schlag in die Magengrube“

Seine Häuser haben zuletzt ungewöhnliche Kooperationen gestartet, etwa mit dem Kunsthistorischen Museum, dessen Repliken im Europark ausgestellt wurden. Große Events in den Einkaufszentren kann man sich derzeit aufzeichnen. Am ehesten geht in diesem Umfeld wohl noch die Covid-19-Impf- oder Teststation als Frequenzbringer durch. Da muss man aber relativieren, sagt Andexlinger: „Das sehe ich eher als Service. Pro Tag schafft man an so einer Station 300 bis 500 Impfungen. Das ist relativ überschaubar bei 20.000 Besuchern an einem durchschnittlichen Shoppingcenter-Tag.“

Davon, dass stationäre Händler in Zeiten des boomenden Online-Handels generell ein Problem haben, will Andexlinger nichts wissen. „Tot gesagte leben länger, das haben unsere Shoppartner mit den zuletzt wieder gestiegenen Umsätzen bewiesen.“