Handels-KV: Warnstreiks vor 6. Verhandlungsrunde am Freitag

Auf das Angebot der Arbeitgeber fĂŒr eine Erhöhung der GehĂ€lter um 8 Prozent ohne soziale Staffelung hatte sich die Gewerkschaft bei der fĂŒnften Verhandlungsrunde nicht einlassen wollen. Beim Handels-KV geht es um die GehĂ€lter von 430.000 Angestellten und Lehrlingen. Es ist der zweitgrĂ¶ĂŸte Branchen-Kollektivvertrag in Österreich nach den Metallern. Die Gewerkschaft pocht auf ein Plus von 9,4 Prozent. Die rollierende Inflation von Oktober 2022 bis September 2023 lag bei 9,2 Prozent.

Gewerkschaft befĂŒrchtet großen Schaden

Sollte es in den nĂ€chsten Tagen zu keiner Einigung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern kommen, will die Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) eine Empfehlung fĂŒr "eine nachhaltige Gehaltserhöhung" an die Unternehmen abgeben. Eine Empfehlung habe "keinerlei rechtliche Verbindlichkeit und wĂŒrde einem bewĂ€hrten System der sozialpartnerschaftlichen Gehaltsfindung, das wesentlich zum Erfolg der österreichischen Wirtschaft beigetragen hat, mutwillig großen Schaden zufĂŒgen", kritisierte Gewerkschafterin Fichtinger.

WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik sieht die Einhaltung der sogenannten Benya-Formel wie berichtet als bereits "mehr als erfĂŒllt" an, weil die ProduktivitĂ€t und die UmsĂ€tze im Handel rĂŒcklĂ€ufig seien. Bei der Benya-Formel sind die Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate plus das durchschnittliche ProduktivitĂ€tswachstum Ziel des Ausgleichs in den Kollektivvertragsverhandlungen.

