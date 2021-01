Handel und Tourismus: Tausende Jobs gefährdet

Man muss die Kirche aber im Dorf lassen. Von großem Konsumrausch konnte zuletzt keine Rede sein. Nicht nur, dass viele Konsumenten in unsicheren Zeiten Geld auf die hohe Kante legen. Es fehlt das Shoppingerlebnis, wenn die Lokale in Shoppingcentern und Einkaufsstraßen finster bleiben. Für viele gehört ein Zwischenstopp im Kaffeehaus zum Einkaufsritual. Mangels offener Kaffeehäuser konnte man sich in vielen Einkaufsstraßen zuletzt nicht einmal sicher sein, im Notfall ein offenes WC zu finden. So verzichten gerade Familien gleich auf den Shoppingausflug. Fazit: Es sind nicht nur weniger Leute in den Einkaufsstraßen. Jene, die da sind, bleiben auch weniger lange und geben weniger aus. Die Händler setzen im Lockdown light (geschlossene Gastronomie, offene Läden) um geschätzte 250 Millionen Euro weniger um – pro Woche.

Österreichweit gibt es übrigens mehr als 41.000 Gastronomiebetriebe (Kantinen und Heurigenbuffets mitgerechnet), die normalerweise rund 160.000 Mitarbeiter beschäftigen. „Viele Mitarbeiter wollen jetzt die Branche wechseln“, sagt Branchensprecher Mario Pulker. Vor allem in Richtung Industrie, wo Mitarbeiter gesucht werden. Der Grund sind die hohen Einkommenseinbußen trotz Kurzarbeit. Zur Orientierung: Ein Kellner in einem guten Restaurant konnte zusätzlich zu den 1.800 Euro Fixgehalt bis zu 2.500 Euro Trinkgeld verdienen, wissen Branchenkenner. Doch in der Kurzarbeit wird nur ein Teil des Fixgehaltes abgegolten, und das Trinkgeld fällt ganz weg.