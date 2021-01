Lockdown-Verlängerung? "Akzeptanz in der Bevölkerung sinkt rapide"

Viele Telefonate mit Merkel

Mittlerweile soll Sebastian Kurz fast täglich mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonieren. Auch an den Empfehlungen des deutschen Robert Koch Instituts soll sich der Kanzler vermehrt orientieren, hört man aus den Konferenzen. Kommt auch eine Mobilitätseinschränkung wie in Deutschland? "Das wurde noch nicht fix ins Visier genommen, aber jede Mobilitätseinschränkung ist gut. Vielleicht gibt es da auch andere Ideen", so ein Insider.

Die Ergebnisse der Abwassertest in Wien sind noch nicht vorhanden, aber in einer Teststraße in Wien wurde das mutierte Virus bereits nachgewissen. Auch wenn Stadtrat Peter Hacker also in Wien für eine Öffnung plädiert: Auch in der Bundeshauptstadt ist die Virusmutation B 1.1.7 bereits angekommen.