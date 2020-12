Handel und Dienstleister: Shopping-Tour vorerst abgesagt

Zumindest in einem Punkt hat sich der sogenannte Non-Food-Handel durchgesetzt: In diesem Lockdown dürfen die Geschäftsleute das sogenannte Click&Collect anbieten: Das heißt, Konsumenten können Ware beim Geschäft abholen, die sie zuvor telefonisch oder online bestellt haben. Das war in den ersten Lockdowns nicht erlaubt – während in der Gastronomie das Abholgeschäft florierte.

simone hoepke