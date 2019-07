Handel: Neue Debatte um Sonntagsöffnung

Wien hingegen, die Gemeinde mit den meisten Gästen, erlaubt trotzdem keine Sonntagsöffnung. Zwar wolle man keine generelle, flächendeckende Sonntagsöffnung, aber man wolle verhindern, dass Besucher nach Bratislava oder Kleinhaugsdorf ausweichen, um am Sonntag einkaufen zu gehen, so Rainer Will vom Handelsverband.

Die ACSC wiederum argumentiert, dass in Österreich 450.000 Menschen regelmäßig am Sonntag arbeiten. "Warum dürfen das keine Beschäftigten im Handel sein? Was unterscheidet eine Kellnerin von einer Verkäuferin?", so die rhetorische Frage. Die Shoppingcenterbetreiber glauben durch eine begrenzte Zahl von Sonntagsöffnungen mehr Fairness, mehr Arbeitsplätze, mehr Wertschöpfung in Österreich und eine Attraktivierung der Stadt- und Ortskerne zu erreichen.

Gastronomie- und Freizeitangebote haben in letzter Zeit in Shopping Centern deutlich zugenommen, oft am Sonntag. Auch das "Shoppingerlebnis" werde immer mehr als Freizeitbeschäftigung verstanden und mit einem Restaurant-, Kino, Fitnesscenter-, Bowling-Besuch etc. kombiniert. Am Sonntag sei dies aber nicht möglich, kritisiert die ACSC.