Tourismuszonen: Keine Freude mit der Sonntagsöffnung

Donnerstagvormittag wuzeln sich die Menschenknäuel über die Rolltreppen in der U-Bahn-Station am Wiener Stephansplatz. Ihr Ziel: Kärntner Straße. Und Graben. Samstags sind es noch einmal mehr Menschen. Soll also künftig auch am Sonntag aufgesperrt werden dürfen?

Die Debatte um die sogenannten Tourimuszonen wird erneut befeuert. Diesmal bringen Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Gernot Blümel (in seiner Funktion als Wiener ÖVP-Landesparteiobmann) das Thema aufs Tapet. Dort, wo sich viele Touristen in der Stadt aufhalten, sollen die Geschäfte auch sonntags geöffnet sein dürfen. Also in der Wiener City, rund um Schönbrunn und auf der Mariahilfer Straße: „Gerade Wien ist in der Weihnachtszeit voll von Touristen, denen es verwehrt ist, hier Geld auszugeben“, ärgert sich Blümel.

Aber wollen die Touristen das überhaupt, shoppen am Sonntag? Stefan aus Deutschland jedenfalls nicht. Jedes Jahr kommt er ein paar Tage nach Wien, geht ins Theater und in die Oper. Donnerstagvormittag gönnte er sich in der Buchhandlung Frick zwei Wälzer. „Ich muss hier nicht am Sonntag einkaufen“, sagt Stefan. An Wien schätze er, dass noch nicht „alle so am Rad drehen“, wie in Berlin, sondern dass es hier noch ein bisschen gemütlicher zugehe. Stefan fragt sich auch, „ob das alles überhaupt noch gesund ist für alle“.